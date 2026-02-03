Рябков: Никаких демаршей от России

USD 1.7000
В оставшееся время до истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) Россия не будет адресовать американцам никакие демарши или официальные обращения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени для того, чтобы все это осмыслить», – сказал он, добавив, что отсутствие ответа – тоже ответ», - заявил замминистра.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получила ответа от Вашингтона по продлению ДСНВ. Песков напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что при истечении срока действия документа будет заключен новый договор, который «еще лучше». Представитель Кремля отметил, что делать новое соглашение «долго и сложно» и есть риск возникновения дефицита договорно-правовой базы в этой области.

15 января президент РФ Владимир Путин объявил, что российская сторона готова еще один год после истечения 5 февраля срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 117
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 335
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 295
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 572
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 580
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 649
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1304
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1618
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1727
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1156
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1737

