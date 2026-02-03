Рябков: Никаких демаршей от России

В оставшееся время до истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) Россия не будет адресовать американцам никакие демарши или официальные обращения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени для того, чтобы все это осмыслить», – сказал он, добавив, что отсутствие ответа – тоже ответ», - заявил замминистра.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получила ответа от Вашингтона по продлению ДСНВ. Песков напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что при истечении срока действия документа будет заключен новый договор, который «еще лучше». Представитель Кремля отметил, что делать новое соглашение «долго и сложно» и есть риск возникновения дефицита договорно-правовой базы в этой области.

15 января президент РФ Владимир Путин объявил, что российская сторона готова еще один год после истечения 5 февраля срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.