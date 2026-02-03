Украина не получит британские дроны

USD 1.7000
Министерство обороны Великобритании отказалось передать Украине разведывательные беспилотники Watchkeeper, принято решение об их дальнейшей утилизации. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

Согласно сообщению, министр обороны Люк Поллард отметил, что правительство Британии сделало ставку на новые, более экономически эффективные беспилотные системы, которые должны заменить Watchkeeper. По его словам, несмотря на списание этих дронов, их не планируют передавать Украине. Отказ от передачи Watchkeeper он объяснил тем, что эти беспилотники были приняты на вооружение еще в 2010 году и сейчас считаются устаревшими, особенно с учетом высоких темпов развития беспилотных технологий в Украине.

Беспилотники Watchkeeper не способны работать в плохих погодных условиях. The Times писала, что, несмотря на то что один такой дрон стоит примерно 5 миллионов фунтов стерлингов, ни один из них не используется в операциях. Watchkeeper строился на основе израильского беспилотника Hermes 450.

ЭТО ВАЖНО

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 110
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 326
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 290
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 569
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 575
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 646
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1298
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1613
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1723
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1155
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1734
