Украина не получит британские дроны

Министерство обороны Великобритании отказалось передать Украине разведывательные беспилотники Watchkeeper, принято решение об их дальнейшей утилизации. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

Согласно сообщению, министр обороны Люк Поллард отметил, что правительство Британии сделало ставку на новые, более экономически эффективные беспилотные системы, которые должны заменить Watchkeeper. По его словам, несмотря на списание этих дронов, их не планируют передавать Украине. Отказ от передачи Watchkeeper он объяснил тем, что эти беспилотники были приняты на вооружение еще в 2010 году и сейчас считаются устаревшими, особенно с учетом высоких темпов развития беспилотных технологий в Украине.

Беспилотники Watchkeeper не способны работать в плохих погодных условиях. The Times писала, что, несмотря на то что один такой дрон стоит примерно 5 миллионов фунтов стерлингов, ни один из них не используется в операциях. Watchkeeper строился на основе израильского беспилотника Hermes 450.