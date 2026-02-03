Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?

Последняя статистика свидетельствует о том, что в Азербайджане из года в год растет интерес к изменению имени и фамилии. По данным Минюста, с начала 2025 года по 1 декабря их сменили 1 206 человек, из них 849 женщин и 357 мужчин.

Комментируя эту тенденцию в интервью haqqin.az, профессор НАНА Саялы Садыгова отметила, что с 2000 года количество обращений по изменению имен неуклонно растет. По ее словам, это связано с тем, что при выборе имени родители не всегда учитывают его культурную ценность, звучание и смысловое значение.

«Каждый человек хочет, чтобы его имя красиво звучало и имело положительное значение, поэтому, повзрослев, многие обращаются в соответствующие органы с просьбой о смене имени. Раньше детей часто называли в честь бабушек или дедушек, либо давали имена исторических личностей. Существуют также такие имена, как «Совет», «Ансамбль». Есть и традиционные азербайджанские имена, которые со временем утратили свою популярность.

Мы рассматриваем все обращения и, конечно, стараемся идти навстречу таким людям, поскольку человек нередко испытывает из-за этого стресс. Что касается фамилий, многие хотят перейти на национальные окончания, такие как «заде» или же на материнскую фамилию из-за развода родителей», — отметила Садыгова.

Психолог Юлия Байрамова в интервью haqqin.az подчеркнула, что имя играет ключевую роль в формировании личности и идентичности человека. По ее словам, оно сопровождает человека с рождения, связывая его с семьей, родом и культурной средой, и всегда несет эмоциональный и символический отпечаток прошлых отношений и ожиданий. Особенно это проявляется в случаях, когда имя передается по наследству и ассоциируется с конкретными членами семьи, что может становиться дополнительной психологической нагрузкой.

«Имя может быть как источником внутренней опоры, так и уязвимости, особенно если оно связано с травматичным семейным опытом, конфликтами или болезненными воспоминаниями, например, после развода родителей», — отметила Байрамова.

По словам психолога, в таких случаях смена имени иногда воспринимается как попытка дистанцироваться от прошлого и начать новую жизнь, «переписать» собственную идентичность. Однако она подчеркнула, что это не всегда решает внутренние проблемы, если человек не осознает мотивы такого шага и не принимает свою историю. Кроме того, причиной смены имени могут становиться насмешки и давление со стороны окружающих, особенно в детском и подростковом возрасте, когда необычное или редкое имя становится поводом для травли и отвержения. «В ряде случаев это связано с желанием самоопределения, протестом против родительских решений или стремлением стать автором собственной идентичности. В целом изменение имени, фамилии и отчества чаще всего совпадает с переломными моментами в жизни и отражает стремление человека войти в новый этап, по-новому определить себя и свое место в обществе», — заключила она.