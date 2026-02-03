USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Бахчели: Никаких досрочных выборов...

13:35 648

Перспектива досрочных президентских и парламентских выборов в Турции не рассматривается, заявил соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему альянсу, лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

«Навязчивая идея лидера Республиканской народной партии (Озгюра Озеля) о досрочных выборах и его тщетные призывы к этому, на мой взгляд, являются чистой политической глупостью. Дата выборов назначена. Досрочные выборы никогда не будут в повестке», - заявил Бахчели, выступая в парламенте.

Он также отметил, что оппозиция может попытаться активизировать дискуссию о досрочных выборах, но ПНД и правящий партийный альянс не поддержат это, считая такой вариант «нелогичным и неразумным».

Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако в правящей Партии справедливости и развития не исключают, что они могут пройти немного раньше, скорее всего, во второй половине 2027 года. Оппозиция же настаивает на скорейшем проведении досрочных выборов и высказывала готовность идти на выборы уже осенью прошлого года.

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 112
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 329
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 291
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 570
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 576
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 649
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1299
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1615
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1724
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1156
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1736

ЭТО ВАЖНО

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 112
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 329
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 291
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 570
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 576
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 649
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1299
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1615
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1724
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1156
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1736
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться