Бахчели: Никаких досрочных выборов...

Перспектива досрочных президентских и парламентских выборов в Турции не рассматривается, заявил соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему альянсу, лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

«Навязчивая идея лидера Республиканской народной партии (Озгюра Озеля) о досрочных выборах и его тщетные призывы к этому, на мой взгляд, являются чистой политической глупостью. Дата выборов назначена. Досрочные выборы никогда не будут в повестке», - заявил Бахчели, выступая в парламенте.

Он также отметил, что оппозиция может попытаться активизировать дискуссию о досрочных выборах, но ПНД и правящий партийный альянс не поддержат это, считая такой вариант «нелогичным и неразумным».

Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако в правящей Партии справедливости и развития не исключают, что они могут пройти немного раньше, скорее всего, во второй половине 2027 года. Оппозиция же настаивает на скорейшем проведении досрочных выборов и высказывала готовность идти на выборы уже осенью прошлого года.