Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!

НАТО не отворачивается от Украины и готова оперативно оказывать необходимую помощь, заявил генсек НАТО Марк Рютте с трибуны Верховной Рады в Киеве. 

Рютте подчеркнул, что НАТО внимательно изучает украинский опыт ведения боевых действий, отметив, что Украина применяет инновации «уникальным и впечатляющим образом».

Генсек сообщил, что с лета НАТО обеспечила Украину 75% ракет, направляемых на фронт, и 90% ракет, используемых для противовоздушной обороны. Он отметил, что эта поддержка играет ключевую роль в текущей военной ситуации.

Рютте также заявил, что после достижения мирного соглашения Украина получит дальнейшую поддержку, включая присутствие вооруженных сил, авиации в небе и помощь на море.

Кроме того, он сообщил, что США, европейские страны и Канада выразили готовность предоставить Украине определенные гарантии безопасности. По его словам, так называемая «коалиция желающих» добилась прогресса в разработке этих гарантий.

В завершение Рютте подчеркнул, что будущие договоренности не должны повторить судьбу Будапештского меморандума или Минских соглашений, указав на необходимость более надежных и действенных механизмов обеспечения безопасности.

