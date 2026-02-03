Кто виноват в гибели Джумшудлу?

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Гюльтекин Асадовой был допрошен обвиняемый — начальник участка аварийно‑восстановительных работ по канализационным коллекторам и напорным линиям Bakı Su Kanal İdarəsi Азер Джумшудов. Отвечая на вопросы прокурора, он заявил, что первый провал на этом месте произошел 14 мая 2025 года. По его словам, в момент трагедии он работал примерно в километре от участка: «Мы занимались восстановительными работами по линии. Нам сообщили о провале. Мы выехали туда, огородили место, поставили предупреждающие знаки». Обвиняемый сказал, что до 4 июня они завершили работы на участке, который находился в стороне от места, где позже произошла трагедия: «Нам сказали, что работы больше нет, покиньте территорию. Мы ушли. Участок, где случился провал, так и остался, мы там никаких работ не проводили. Никакого наряда на работы в этом месте не было».

Прокурор обратил внимание обвиняемого на то, что помимо запрещающих знаков на месте провала были проведены и косметические работы, и поинтересовался, кем они были выполнены. Обвиняемый ответил, что после того как они огородили участок лентой и установили предупреждающие знаки, предпринимателям, работающим в этом месте, было сделано предупреждение. Однако те его проигнорировали. На колодец, под которым произошел провал, были навалены крупные мешки и ремонтные материалы: «Это сделали владельцы объектов, расположенных там. Наша задача заключалась в том, чтобы огородить место. Есть фотографии. Мы неоднократно информировали соответствующую структуру о том, что участок находится в аварийном состоянии. Рядом раньше уже был провал, мы его ремонтировали».

Азер Джумшудов заявил, что не считает себя виновным в случившемся: «В этой трагедии виноваты владельцы объектов. Если есть хотя бы доля моей вины — я готов понести наказание».

Мать погибшего, Фарида Аббасова, в суде рассказала, что подвергалась угрозам со стороны деверя Видади Аббасова: «Мой деверь сотрудничал с ними (имеет в виду Управление водоканала), он работает в «Азерсу». После этой трагедии они ходили к нему, встречались с ним. Как мать меня никто во внимание не принял, мою боль не разделил. На следующее утро после похорон моего сына они устроили застолье в доме деверя в Новханы, якобы поминки. А я осталась у могилы сына. Муж умер четыре года назад, и деверь ни разу не открыл мою дверь».

Потерпевшая также заявила, что ее пытались запугать, чтобы она забрала заявление: «За то, что я предала дело огласке, мне угрожали. Некто Интигам, работающий в Управлении водоканала, сказал: «Стараешься зря. Все равно посадят какого‑нибудь несчастного. Не жалуйся, мы тебе поможем». Разве можно такое говорить матери, у которой погиб сын? Я считаю, что они действуют заодно с моим деверем. Я — потерпевшая и остаюсь при своей жалобе. Никто меня не навестил, даже с установкой надгробия не помогли».

Судебный процесс продолжится 17 февраля.