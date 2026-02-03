USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Нагрянули с обыском: Париж проверяет соцсеть Маска

14:09 203

Прокуратура Парижа провела обыски во французском офисе соцсети X в рамках расследования, начатого в январе 2025 года из-за работы алгоритмов платформы, сообщает BFMTV.

Обыски проводят подразделения прокуратуры по борьбе с киберпреступностью при участии Европола. X принадлежит миллиардеру Илону Маску.

Расследование прокуратуры Франции началось в январе 2025 года после обвинений в использовании алгоритма платформы для иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — одна от депутата французского парламента, другая от высокопоставленного чиновника. В июле 2025 года дело передали французской полиции. В том же месяце компания X отвергла обвинения, назвав расследование «политически мотивированным».

Париж потребовал от компании предоставить доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 126
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 340
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 299
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 575
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 584
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 652
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1310
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1623
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1729
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1158
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1741

ЭТО ВАЖНО

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 126
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 340
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 299
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 575
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 584
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 652
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1310
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1623
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1729
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1158
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1741
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться