Нагрянули с обыском: Париж проверяет соцсеть Маска

Прокуратура Парижа провела обыски во французском офисе соцсети X в рамках расследования, начатого в январе 2025 года из-за работы алгоритмов платформы, сообщает BFMTV.

Обыски проводят подразделения прокуратуры по борьбе с киберпреступностью при участии Европола. X принадлежит миллиардеру Илону Маску.

Расследование прокуратуры Франции началось в январе 2025 года после обвинений в использовании алгоритма платформы для иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — одна от депутата французского парламента, другая от высокопоставленного чиновника. В июле 2025 года дело передали французской полиции. В том же месяце компания X отвергла обвинения, назвав расследование «политически мотивированным».

Париж потребовал от компании предоставить доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».