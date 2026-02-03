USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:12 301

Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения (ПНД), запустивший проект «Турция без террора», сделал сенсационное заявление. На заседании парламентской фракции своей партии Бахчели потребовал, чтобы лидеру террористической Рабочей партии Курдистана Абдулле Оджалану дали право на надежду.

Кроме того, Бахчели потребовал, чтобы бывший мэр (председатель муниципалитета) Мардина от Демократической партии Ахмет Тюрк был восстановлен в должности, а бывший лидер прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ, который находится в заключении, был освобожден.

Заявив, что проект «Турция без террора» будет завершен при полной интеграции «Сирийских демократических сил» в сирийское правительство, Бахчели предупредил ДПН. «Выполнил ли основатель РПК все обещания, данные им с 27 февраля 2025 года? Да, выполнил. Демократическая партия должна выполнять слова Оджалана», — заявил лидер Партии националистического движения.

Бахчели сказал, что в Турции и Сирии могут быть провокации против проекта «Турция без террора», но он не отступит от своего пути, несмотря ни на что. «Наше решение известно: пока Анадолу не вернется к миру, Оджалан — к надежде, Ахмет — на свой пост, а Демирташ — домой», — сказал Бахчели.

