Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP

14:15 343

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян прокомментировал возможность присоединения России к проекту TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»).

В интервью Factor TV он отметил, что не может утверждать подобное, поскольку TRIPP в первую очередь является армяно-американской инициативой.

«Если речь идет об открытии какого-либо маршрута или дороги, то, на мой взгляд, это должно быть оформлено как отдельная инициатива. В рамках TRIPP это выглядит несколько абсурдно, так как по сути означало бы делать все для того, чтобы TRIPP не заработал», — заявил Симонян.

Комментируя интерес, проявляемый российской стороной, спикер парламента охарактеризовал его как нормальную модель поведения, присущую сверхдержавам. По его словам, в этом нет ничего нового или необычного, поскольку все государства заинтересованы в сохранении и расширении своего влияния в странах своего окружения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможном участии России и Турции в «Маршруте Трампа», отметил, что TRIPP является армяно-американским проектом, поэтому участие любой третьей стороны требует согласия Армении и США.

