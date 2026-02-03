Кто срубил деревья в Аг Шехер?

В Аг Шехер (Белом городе) на улице Сулеймана Везирова уничтожается зеленая зона. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

Сообщается, что территорию огородили забором, а деревья вырубили в течение нескольких часов. Предположительно, на огороженной территории идет работа по подготовке к строительству.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили haqqin.az, что в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за вырубку деревьев.

Задержаны и привлечены к ответственности два человека, подозреваемых в совершении этого деяния. Назначены экспертизы.

При этом другие соответствующие ведомства пока не дали никакой информации ни о размере нанесенного природе ущерба, ни о том, кто огородил эту территорию.