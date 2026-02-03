Ангел с ликом Мелони: фреску вернут к оригиналу

Фреска в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, на которой лик ангела после реставрации стал похож на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, будет «модифицирован». Как сообщает La Repubblica, ему вернут облик оригинальной версии 2000 года.

В специальном департаменте Минкультуры ищут документы 2023 года, содержащие уведомление о предстоящей реставрации. Так как изображение современное, оно не относится к объектам культурного наследия, находящимся под охраной. По данным издания, после того как история с «ангельским ликом Мелони» получила огласку, из Ватикана связались с настоятелем церкви в центре Рима. Монсеньор Даниэле Микелетти, не скрывающий раздражения, подтвердил, что «техники епископата ищут решение, рисунок будет изменен».

83-летний непрофессиональный реставратор Бруно Валентинетти, выполнивший работу, всегда отрицал, что изображал Мелони. Косвенным подтверждением намека на премьер-министра служит сама композиция: два ангела окружают бюст последнего короля Умберто II Савойского, который находился на троне всего один месяц после Второй мировой войны до референдума, упразднившего монархию в Италии. Этот бюст был установлен в 1985 году по решению бывшего настоятеля церкви дона Пьетро Пинтуса, монархиста, спустя два года после смерти короля в изгнании. В 2000 году бюст окружили ангелы, один из которых, ныне похожий на Мелони, держит свиток с изображением Италии.