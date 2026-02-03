USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Испания тоже запретит соцсети для детей

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил во вторник о намерениях запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет. Об этом испанский премьер заявил на пленарном заседании Всемирного саммита правительств, проходящего в Дубае, его цитирует EFE.

Санчес также анонсировал другие меры для усиления контроля над цифровыми платформами, а также ответственность для их руководителей за нарушения.

По мнению Санчеса, необходимо сделать цифровые платформы здоровым пространством, и поэтому он объявил, что на следующей неделе его правительство одобрит ряд мер, среди которых запрет доступа к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет. Для этого, по его словам, платформы должны принять эффективные меры контроля и реальных барьеров, которые будут предотвращать доступ несовершеннолетних.

Глава правительства Испании заверил, что для предотвращения безнаказанности руководители будут нести юридическую ответственность за нарушения, совершенные на цифровых платформах, за которые они отвечают. Кроме того, манипулирование алгоритмами и распространение незаконного контента будет квалифицироваться как преступление. 

Санчес также объявил о создании системы отслеживания, количественной оценки и прослеживаемости, которая позволит установить то, что он назвал «следом ненависти и поляризации».

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 396
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2315
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1883
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4225
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1679
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1882
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1353
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1862
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1650
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1270
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2723

