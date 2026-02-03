Испания тоже запретит соцсети для детей

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил во вторник о намерениях запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет. Об этом испанский премьер заявил на пленарном заседании Всемирного саммита правительств, проходящего в Дубае, его цитирует EFE.

Санчес также анонсировал другие меры для усиления контроля над цифровыми платформами, а также ответственность для их руководителей за нарушения.

По мнению Санчеса, необходимо сделать цифровые платформы здоровым пространством, и поэтому он объявил, что на следующей неделе его правительство одобрит ряд мер, среди которых запрет доступа к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет. Для этого, по его словам, платформы должны принять эффективные меры контроля и реальных барьеров, которые будут предотвращать доступ несовершеннолетних.

Глава правительства Испании заверил, что для предотвращения безнаказанности руководители будут нести юридическую ответственность за нарушения, совершенные на цифровых платформах, за которые они отвечают. Кроме того, манипулирование алгоритмами и распространение незаконного контента будет квалифицироваться как преступление.

Санчес также объявил о создании системы отслеживания, количественной оценки и прослеживаемости, которая позволит установить то, что он назвал «следом ненависти и поляризации».

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.