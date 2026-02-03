Что там с инфляцией в Турции?

Турецкий институт статистики (TSI) подчитал, что инфляция в январе 2026 года составила 30,65% в годовом выражении по сравнению с 30,89% в декабре прошлого года.

По данным TSI, наибольшее влияние на инфляцию в январе в годовом выражении оказали три группы товаров: продукты питания, транспорт и энергоносители.

Между тем независимая академическая группа ENAG сообщила об инфляции в январе на уровне 6,32% в месячном исчислении и 53,42% в годовом исчислении. Опрос 12 экономистов, проведенный агентством Reuters, прогнозировал рост инфляции до 4,32% в январе. Ожидалось, что годовой уровень инфляции снизится до 30%.

Опрос 35 экономистов, проведенный агентством Anadolu, прогнозировал снижение годовой инфляции до 29,86%.