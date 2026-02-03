USD 1.7000
Что там с инфляцией в Турции?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:46 787

Турецкий институт статистики (TSI) подчитал, что инфляция в январе 2026 года составила 30,65% в годовом выражении по сравнению с 30,89% в декабре прошлого года.

По данным TSI, наибольшее влияние на инфляцию в январе в годовом выражении оказали три группы товаров: продукты питания, транспорт и энергоносители.

Между тем независимая академическая группа ENAG сообщила об инфляции в январе на уровне 6,32% в месячном исчислении и 53,42% в годовом исчислении. Опрос 12 экономистов, проведенный агентством Reuters, прогнозировал рост инфляции до 4,32% в январе. Ожидалось, что годовой уровень инфляции снизится до 30%.

Опрос 35 экономистов, проведенный агентством Anadolu, прогнозировал снижение годовой инфляции до 29,86%.

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 403
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2318
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1887
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4226
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1686
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1885
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1355
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1863
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1651
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1270
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2726

