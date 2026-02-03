Кремль не в курсе планов Индии

«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — сказал Песков, слова которого приводят российские СМИ.

Во время пресс-колла Пескова попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа об отказе Индии от российской нефти. «Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям», — сказал представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди объявил, что Нью-Дели согласился прекратить закупки российской нефти и будет покупать «гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле». США «из чувства дружбы и уважения» в итоге снизили взаимные пошлины в отношении Индии с 25 до 18%.

В августе 2025 года США ввели дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, связав это с тем, что страна «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Тогда ставка для Нью-Дели увеличилась до 50%: до этого уже действовали «взаимные пошлины» в размере 25%.