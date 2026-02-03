USD 1.7000
Azercell объявляет о запуске программы «Студенческая стипендия 2026»

14:51 310

Компания продолжит поддержку студентов, предоставив стипендии очередной группе участников.

Лидирующий мобильный оператор страны ООО Azercell Telecom объявляет о старте регистрации для участия в программе «Студенческая стипендия 2026», реализуемой с целью поддержки развития молодых талантов.

Инициатива разработана в соответствии со стратегическими целями развития цифровой экономики Азербайджанской Республики на 2026-2029 годы. В этом контексте программа «Студенческая стипендия» ориентирована на студентов, обучающихся по направлениям STEM (наука, технологии, инженерия и математика), и нацелена на формирование в стране высококвалифицированных специалистов в сферах ИТ/ИКТ, анализа данных, аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения, робототехники и автоматизации, сетевых технологий, а также кибер- и информационной безопасности.

К участию в стипендиальной программе Azercell приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры с высокими академическими показателями. Подать заявку могут студенты 3-го и 4-го курсов 4-летних программ бакалавриата, 4-го и 5-го курсов 5-летних программ бакалавриата, а также студенты 1-го и 2-го курсов магистратуры.

Прием заявок открыт до 11 февраля 2026 года.

Процесс отбора в рамках программы «Студенческая стипендия 2026» включает в себя предварительный отбор заявок, оценку академического и научного потенциала кандидатов, а также этап собеседований.

По итогам отбора студенты, показавшие наилучшие результаты, будут получать стипендию от компании до завершения обучения. Также победители смогут ознакомиться с возможностями стажировок и дальнейшего трудоустройства в Azercell.

Следует отметить, что поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений в рамках корпоративной социальной ответственности Azercell. За последние 16 лет компания предоставила стипендии более чем 300 студентам, внося вклад в развитие их профессиональных знаний и навыков.

Подробная информация и форма подачи заявки доступны по ссылке: «Студенческая стипендия 2026»

