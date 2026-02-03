USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Война надолго: лишь каждый пятый украинец верит в быстрое завершение

Война надолго: лишь каждый пятый украинец верит в быстрое завершение

14:57 451

Почти две три украинцев (65%) считают, что готовы терпеть войну с Россией столько, сколько нужно. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 23-29 января.

В декабре 2025 года готовы были терпеть войну столько, сколько потребуется, 62% украинцев, столько же – в сентябре 2025-го.

«Несмотря на масштабные попытки России создать гуманитарную катастрофу, среди украинцев все равно большинство настроено на продолжение сопротивления до достижения приемлемого результата», – отмечается в опросе.

При этом во всех регионах страны большинство респондентов – от 58% до 72% – готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

О том, что конфликт может завершиться в короткие сроки – за полгода или несколько месяцев – заявили 17% опрошенных.

При этом лишь 20% украинцев считают, что конфликт может завершиться в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года.

«Если сравнивать с сентябрем–октябрем 2025 года, когда 33% ожидали окончания войны не позднее первой половины 2026-го, в декабре 2025 года так считали уже 26%. Сейчас – 20%, то есть число тех, кто рассчитывает на завершение до середины 2026 года, сокращается», – пояснили в КМИС.

По прогнозам остальных респондентов, 18% ожидают окончания войны во второй половине 2026 года, 43% – в 2027 году или позже, а 19% затруднились с ответом.

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 409
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2321
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1892
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4227
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1690
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1887
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1356
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1866
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1654
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1270
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2729
