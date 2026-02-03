Война надолго: лишь каждый пятый украинец верит в быстрое завершение

Почти две три украинцев (65%) считают, что готовы терпеть войну с Россией столько, сколько нужно. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 23-29 января.

В декабре 2025 года готовы были терпеть войну столько, сколько потребуется, 62% украинцев, столько же – в сентябре 2025-го.

«Несмотря на масштабные попытки России создать гуманитарную катастрофу, среди украинцев все равно большинство настроено на продолжение сопротивления до достижения приемлемого результата», – отмечается в опросе.

При этом во всех регионах страны большинство респондентов – от 58% до 72% – готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

О том, что конфликт может завершиться в короткие сроки – за полгода или несколько месяцев – заявили 17% опрошенных.

При этом лишь 20% украинцев считают, что конфликт может завершиться в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года.

«Если сравнивать с сентябрем–октябрем 2025 года, когда 33% ожидали окончания войны не позднее первой половины 2026-го, в декабре 2025 года так считали уже 26%. Сейчас – 20%, то есть число тех, кто рассчитывает на завершение до середины 2026 года, сокращается», – пояснили в КМИС.

По прогнозам остальных респондентов, 18% ожидают окончания войны во второй половине 2026 года, 43% – в 2027 году или позже, а 19% затруднились с ответом.