Россия угрожает и США

Россия готова принять «ответные военно-технические меры» в случае, если США начнут активно размещать вооружения в Гренландии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Выступая перед журналистами в посольстве России в Китае, он заявил, что возможное наращивание американского военного присутствия на острове, включая элементы системы противоракетной обороны «Золотой купол», Москва «расценит как серьезный вызов». По его словам, подобные действия со стороны США «неизбежно повлекут за собой соразмерный и продуманный ответ со стороны Россия».

Вчера глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, как будет работать система ПРО «Золотой купол». По его словам, речь идет о «бдительной системе» нового поколения, включающей сеть сенсоров и спутников, способных обнаруживать любые угрозы из любой точки земного шара.

Эта система, добавил Хегсет, будет интегрирована с сетью космических перехватчиков, предназначенных для нейтрализации баллистических ракет, гиперзвукового оружия и беспилотников задолго до того, как они смогут создать угрозу для территории США.

«Именно такую защиту президент (США Дональд) Трамп пообещал американскому народу, и военное ведомство ее обеспечит. Вот так мы устанавливаем полное орбитальное превосходство. Вот так мы гарантируем безопасность и защиту американского народа», — отметил он.