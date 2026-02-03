ОПЕК+ предсказывает резкий спрос: когда взлетит нефть?

ОПЕК+ прогнозирует, что весной и летом спрос на нефть вырастет, что позволит сохранить баланс на мировом рынке, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
«По мере увеличения числа перевозок и поездок с марта–апреля постепенно растет спрос. Это станет дополнительным фактором для поддержания баланса», – подчеркнул он.
По словам Новака, рынок нефти сейчас остается стабильным, спрос и предложение находятся в равновесии.
«На данный момент наблюдается баланс спроса и предложения, цены стабильны. Мы ожидаем роста спроса — на последнем заседании мониторингового комитета ОПЕК+ это обсуждалось. Речь идет о традиционном весеннем и летнем спросе», – добавил он.