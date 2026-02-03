Мицотакис о Турции, Израиле и Трампе

В интервью телеканалу SKAI в Афинах премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал ряд заявлений: о президентах Турции и США Реджепе Тайипе Эрдогане и Дональде Трампе, спорах в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, отношениях с Израилем и политике безопасности Европы.

Мицотакис заявил, что хочет встретиться с Эрдоганом лично и посетит Анкару в ближайшие недели. Что касается инициативы США по посредничеству между Анкарой и Афинами, греческий премьер-министр отметил, что отношения с Турцией строятся напрямую и нет необходимости в каком-либо посреднике между двумя странами. По словам Мицотакиса, важнейшей и единственной фундаментальной проблемой между Турцией и Грецией является делимитация зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, континентального шельфа и экономической зоны.

Он также подчеркнул, что частые контакты между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не представляют проблемы для Греции. Мицотакис напомнил, что Греция установила отношения с США не только через Белый дом, но и через Конгресс и другие центры власти в Вашингтоне.

Премьер Греции заявил, что отношения с Израилем развиваются в стратегическом контексте и не направлены против Турции. Он добавил, что сотрудничество с Израилем продолжается в сфере оборонной промышленности, систем противовоздушной обороны, сельскохозяйственных технологий и управления водными ресурсами.