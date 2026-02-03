Турпоток из Израиля в Азербайджан вырос на 139%

Число израильских туристов, посетивших Азербайджан в 2025 г., выросло на 139% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом газете The Jerusalem Post заявил гендиректор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид. По его словам, по мере роста популярности в этом направлении планируется удвоить (с 14 до 28) количество еженедельных рейсов из Тель-Авива в Баку.

«Когда мир, можно сказать, перевернулся с ног на голову, и существует большая геополитическая напряженность, Азербайджан кажется безопасным убежищем. Здесь чувствуешь себя как в месте, где люди разных национальностей, разных религий обсуждают разные темы, но в неформальной обстановке, что и создает комфортную атмосферу для всех», - подчеркнул Зенгстшмид.