USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Турпоток из Израиля в Азербайджан вырос на 139%

15:47 412

Число израильских туристов, посетивших Азербайджан в 2025 г., выросло на 139% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом газете The Jerusalem Post заявил гендиректор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид. По его словам, по мере роста популярности в этом направлении планируется удвоить (с 14 до 28) количество еженедельных рейсов из Тель-Авива в Баку.

«Когда мир, можно сказать, перевернулся с ног на голову, и существует большая геополитическая напряженность, Азербайджан кажется безопасным убежищем. Здесь чувствуешь себя как в месте, где люди разных национальностей, разных религий обсуждают разные темы, но в неформальной обстановке, что и создает комфортную атмосферу для всех», - подчеркнул Зенгстшмид.

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 419
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2330
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1898
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4232
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1700
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1892
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1360
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1875
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1660
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1274
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2732

ЭТО ВАЖНО

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 419
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2330
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1898
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4232
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1700
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1892
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1360
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1875
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1660
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1274
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2732
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться