Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям

Для Еревана приоритет – синхронное подключение нашей энергосистемы к энергосистемам четырех своих соседей. Об этом на встрече с журналистами 3 февраля заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

По его оценке, это имеет не только коммерческое значение, но и обеспечит стабильность энергетической системы, точно так же, как это сейчас происходит между Арменией и Грузией, а также между Арменией и Ираном.

Худатян выразил уверенность, что технически подключение энергосистемы Армении к энергосистемам четырех ее соседей возможно, препятствий нет. «По части остального, надеюсь, будет развитие событий, и мы готовы к этому развитию», - добавил он.