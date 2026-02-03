USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям

16:08 424

Для Еревана приоритет – синхронное подключение нашей энергосистемы к энергосистемам четырех своих соседей. Об этом на встрече с журналистами 3 февраля заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

По его оценке, это имеет не только коммерческое значение, но и обеспечит стабильность энергетической системы, точно так же, как это сейчас происходит между Арменией и Грузией, а также между Арменией и Ираном.

Худатян выразил уверенность, что технически подключение энергосистемы Армении к энергосистемам четырех ее соседей возможно, препятствий нет. «По части остального, надеюсь, будет развитие событий, и мы готовы к этому развитию», - добавил он.

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 425
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2333
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1903
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4233
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1703
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1897
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1360
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1880
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1663
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1275
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2736

