Громкий судебный процесс в Норвегии

Сообщается, что Хёйби явился на заседание суда в броском наряде и во время зачтения обвинения не проявлял какой-либо реакции. В тот же день на закрытом заседании будет опрошена первая предполагаемая жертва Хёйби. Перед началом процесса прокурор Стурла Хенриксбо подчеркнул, что к сыну кронпринцессы в ходе судебного разбирательства будут относиться «ни снисходительнее, ни строже», чем к другим подозреваемым.

В Норвегии начался судебный процесс по делу старшего сына кронпринцессы Метте-Марит, обвиняемого в изнасиловании и других тяжких преступлениях. На первом заседании суда в Осло во вторник, 3 февраля, после оглашения обвинительного заключения 29-летний Мариус Борг Хёйби заявил, что не признает своей вины в изнасилованиях. По ряду менее серьезных обвинений он частично признал себя виновным, передает Deutsche Welle.

Ожидается, что важную роль в судебном процессе будут играть видеозаписи, сделанные на мобильные телефоны и изъятые в ходе расследования. По данным следствия, во время совершения насильственных действий над ними пострадавшие женщины «не бодрствовали» и не могли себя защитить. Среди прочего Хёйби обвиняют в видеосъемке его предполагаемых жертв. С целью защиты пострадавших видеозаписи будут демонстрировать на закрытых заседаниях.

Сыну кронпринцессы инкриминируют изнасилование четырех женщин, а также физическое и психологическое насилие над несколькими бывшими партнершами, домашнее насилие, порчу имущества и правонарушения, связанные с употреблением наркотиками и дорожным движением. В общей сложности обвинение включает 38 пунктов, относящихся к периоду с 2018 по 2024 год. В случае признания виновным Мариусу Боргу Хёйби грозит до 16 лет тюрьмы. Судебный процесс продлится предположительно до середины марта.

Накануне сообщалось о задержании Хёйби «в связи с подозрениями в нанесении телесных повреждений, угрозе ножом и нарушении судебного запрета на контакты», действовавшего во время расследования. По ходатайству правоохранителей сыну Метте-Марит назначено предварительное заключение сроком на 4 недели из-за риска повторных правонарушений. Скандал поставил норвежскую королевскую семью в сложное положение. Старший сын Метте-Марит, рожденный до ее брака с кронпринцем Хоконом, принадлежит к королевской семье, однако не имеет титула принца и не является официальным членом королевского дома.