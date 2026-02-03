Ален Симонян: Армении нет в ОДКБ

Армения ни в каком формате не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ», - сказал Симонян в интервью сайту factor.am в ответ на заявление о том, что Армения продолжает быть членом ОДКБ и подписывает все документы, принятые в организации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. А глава МИД республики Арарат Мирзоян говорил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.