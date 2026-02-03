USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Ален Симонян: Армении нет в ОДКБ

16:23 115

Армения ни в каком формате не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ», - сказал Симонян в интервью сайту factor.am в ответ на заявление о том, что Армения продолжает быть членом ОДКБ и подписывает все документы, принятые в организации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. А глава МИД республики Арарат Мирзоян говорил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 430
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2335
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1907
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4234
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1707
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1902
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1363
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1882
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1663
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1276
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2738

