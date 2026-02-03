В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию

В результате массированных обстрелов Харькова и области в ночь на вторник, 3 февраля, повреждены критически важные объекты Харьковской ТЭЦ-5, а также электроподстанции Харьковская и Залютино. В городе объявили чрезвычайную ситуацию, заявил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, часть оборудования на объектах подверглась серьезным разрушениям. Сейчас прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. 105 тысяч абонентов остались без отопления. Аварию классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Комбинированная атака РФ на Украину продолжалась более пяти часов. 3 февраля ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали теплоэлектростанции компании. В результате удара существенно повреждено оборудование.

Первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что российские войска атаковали восемь областей Украины. РФ нанесла удары дронами, баллистическими и крылатыми ракетами по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.