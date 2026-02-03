USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Эрдоган в Саудовской Аравии

16:49 810

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

В международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде главу государства встречали эмир Эр-Рияда принц Фейсал бин Бандар Аль Сауд, посол Саудовской Аравии в Анкаре Фахад бин Ассад Абуальнаср, посол Турции в Эр-Рияде Эмрулла Ишлер и его супруга Айшенур Ишлер.

Турецкого лидера в поездке сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гекташ, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, глава Управления по связям при Администрации президента Бурханеттин Дуран, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и другие официальные лица.

Из аэропорта президент Турции отправился в королевский дворец «Аль-Ямама» в Эр-Рияде.

Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 272
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 1823
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 644
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 1468
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 1972
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 3287
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 3060
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4672
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 2943
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 2701
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1898

