Эрдоган в Саудовской Аравии

В международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде главу государства встречали эмир Эр-Рияда принц Фейсал бин Бандар Аль Сауд, посол Саудовской Аравии в Анкаре Фахад бин Ассад Абуальнаср, посол Турции в Эр-Рияде Эмрулла Ишлер и его супруга Айшенур Ишлер.

Турецкого лидера в поездке сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гекташ, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, глава Управления по связям при Администрации президента Бурханеттин Дуран, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и другие официальные лица.

Из аэропорта президент Турции отправился в королевский дворец «Аль-Ямама» в Эр-Рияде.