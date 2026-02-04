Epoint стал первым азербайджанским финтехом, вышедшим на рынок Грузии

Компания Epoint получила официальную лицензию Национального банка Грузии на предоставление услуг по приему карточных платежей (acquiring) на территории страны. Таким образом, Грузия стала первым зарубежным рынком в рамках международной стратегии расширения компании.

В течение примерно одного года команда Epoint работала над адаптацией продукта к требованиям грузинского рынка, реализацией банковских интеграций, а также подготовкой необходимой юридической и регуляторной документации. После успешного завершения подготовительного этапа компания официально начала деятельность в Грузии.

Полученная лицензия позволяет партнерам Epoint, ведущим бизнес как в Азербайджане, так и в Грузии принимать онлайн- и офлайн-платежи по банковским картам в обеих странах через единую техническую интеграцию. Такой подход значительно упрощает операционные процессы и снижает издержки для региональных предпринимателей.

Выход на грузинский рынок рассматривается как новый этап регионального развития Epoint.

«Выход на рынок Грузии является важным этапом международной стратегии развития Epoint. Наша цель — создание единой, гибкой и безопасной платежной инфраструктуры для бизнеса в регионе. Благодаря полученной лицензии наши партнеры в Азербайджане и Грузии смогут принимать онлайн- и офлайн-платежи по картам через одну техническую интеграцию», — отметил генеральный директор (CEO) компании Epoint Зейнал Керимзаде.

📌 Дополнительная информация:

🌐 epoint.az

📞 +99470 242 99 66

✉️ [email protected]