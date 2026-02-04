USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Epoint стал первым азербайджанским финтехом, вышедшим на рынок Грузии

10:00 623

Компания Epoint получила официальную лицензию Национального банка Грузии на предоставление услуг по приему карточных платежей (acquiring) на территории страны. Таким образом, Грузия стала первым зарубежным рынком в рамках международной стратегии расширения компании.

В течение примерно одного года команда Epoint работала над адаптацией продукта к требованиям грузинского рынка, реализацией банковских интеграций, а также подготовкой необходимой юридической и регуляторной документации. После успешного завершения подготовительного этапа компания официально начала деятельность в Грузии.

Полученная лицензия позволяет партнерам Epoint, ведущим бизнес как в Азербайджане, так и в Грузии принимать онлайн- и офлайн-платежи по банковским картам в обеих странах через единую техническую интеграцию. Такой подход значительно упрощает операционные процессы и снижает издержки для региональных предпринимателей.

Выход на грузинский рынок рассматривается как новый этап регионального развития Epoint.

«Выход на рынок Грузии является важным этапом международной стратегии развития Epoint. Наша цель — создание единой, гибкой и безопасной платежной инфраструктуры для бизнеса в регионе. Благодаря полученной лицензии наши партнеры в Азербайджане и Грузии смогут принимать онлайн- и офлайн-платежи по картам через одну техническую интеграцию», — отметил генеральный директор (CEO) компании Epoint Зейнал Керимзаде.

📌 Дополнительная информация:

🌐 epoint.az

📞 +99470 242 99 66

✉️ [email protected]

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 537
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 866
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 971
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1301
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1892
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11041
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7712
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6812
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8257
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4951
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11592

ЭТО ВАЖНО

Не могут найти сына Каддафи
Не могут найти сына Каддафи
11:05 537
Ультиматум Ираку
Ультиматум Ираку
10:53 866
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
«Одержимый паранойей»: почему Си остался один во главе армии
10:37 971
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
Посольство Израиля о приглашении Алиева в Иерусалим
10:03 1301
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
США приняли просьбу Ирана. А на переговорах будет и Пакистан
09:35 1892
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема
00:10 11041
Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция; все еще актуально
3 февраля 2026, 20:00 7712
Трамп считает, что Путин сдержал слово...
Трамп считает, что Путин сдержал слово... обновлено 02:03
02:03 6812
Неизвестные убили сына Каддафи
Неизвестные убили сына Каддафи обновлено 01:38
01:38 8257
Четыре требования Израиля по Ирану
Четыре требования Израиля по Ирану обновлено 01:37
01:37 4951
Место встречи можно изменить...
Место встречи можно изменить... обновлено 01:17
01:17 11592
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться