Новая помощь Азербайджана Украине

Из Азербайджана в Украину направлена очередная партия гуманитарной помощи. Об этом посол Украины в Баку Юрий Гусев сообщил в Facebook.
Поставка включает 17 генераторов, четыре портативные энергосистемы и другое энергетическое оборудование.
«Выражаю искреннюю благодарность правительству Азербайджана, его предприятиям, организациям и всему азербайджанскому народу за постоянную поддержку Украины», - отметил Гусев.
27 января из Азербайджана в Украину была отправлена очередная гуманитарная помощь в виде электрического оборудования. 20 января Баку направил Киеву партию электрооборудования. В состав гуманитарной помощи вошли 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также 27 тысяч метров кабелей и проводов.