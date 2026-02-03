Cаргсян назвал Пашиняна «мишенью»

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что он и его сторонники еще не приняли решения об участии в парламентских выборах.

Говоря об участии в выборах с единым оппозиционным фронтом, Саргсян сказал: «События показывают, что объединить оппозицию – очень сложная задача, речь не в том, чтобы идти с одним списком, думаю, вы тоже так считаете. Посмотрим».

По словам экс-президента Армении, он и его сторонники придерживаются принципа, что их мишень – только правительство и Никол Пашинян: «Мы это делаем и будем продолжать делать».