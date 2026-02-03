USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

«Кредит по-быстрому» оказался разводом: МВД накрыло схему

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провело спецоперацию против организованной хакерской сети, занимавшейся интернет-мошенничеством под видом кредитных предложений.

Как сообщили в МВД, злоумышленники создавали фишинговые копии официальных сайтов банков и небанковских кредитных организаций, после чего размещали в социальных сетях объявления о выдаче кредитов на якобы выгодных условиях с низкими процентными ставками.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны 23-летний Кянан Гасымов и 30-летний Имам Ишмамедов, которые, действуя по предварительному сговору, обманули около 500 человек.

Установлено, что потерпевшие, введенные в заблуждение внешним сходством поддельных страниц с настоящими электронными ресурсами финансовых учреждений, принимали фальшивые объявления за подлинные. Заинтересовавшись «выгодными» кредитными предложениями, граждане выходили на связь с мошенниками и передавали им запрашиваемые банковские данные - номера карт, коды безопасности CVV, а также одноразовые пароли OTP.

Завладев этой информацией, злоумышленники беспрепятственно получали доступ к банковским счетам потерпевших и похищали находившиеся на них денежные средства. С целью сокрытия следов преступления похищенные деньги переводились на счета незаконных онлайн-казино и на другие финансовые ресурсы, после чего обналичивались. В своих первоначальных показаниях задержанные сообщили, что таким способом им удалось завладеть денежными средствами на сумму около 400 тысяч манатов.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. Кянан Гасымов и Имам Ишмамедов привлечены к уголовной ответственности, в отношении них по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В МВД вновь призвали граждан быть бдительными и не передавать данные банковских карт подозрительным лицам. По вопросам получения кредитов и аналогичных финансовых услуг следует обращаться исключительно в учреждения, имеющие лицензию Центрального банка. В случае выявления признаков возможного мошенничества необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.

