Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Швеция и Дания закупят ПВО для Украины

17:27 320

Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы ПВО на сумму в размере $290 млн.

«Швеция выделит 2,1 млрд шведских крон (примерно $234, 5 млн) на закупку зенитных комплексов Tridon, разработанных шведским подразделением оборонного концерна BAE Systems Bofors, а Дания внесет около 500 млн датских крон (примерно $55,8 млн)», - заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

«Это означает, что Украина сможет развернуть батальон ПВО, если захочет», - сказал он на совместной пресс-конференции в Гётеборге со своим датским коллегой Труэлсом Лундом Поульсеном.

По словам шведского министра, «эта закупка не только поддерживает Украину, но и укрепляет производственные мощности в Швеции».

Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 277
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 1827
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 649
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 1479
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 1979
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 3288
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 3064
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4673
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 2949
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 2703
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1899

