Швеция и Дания закупят ПВО для Украины

Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы ПВО на сумму в размере $290 млн.

«Швеция выделит 2,1 млрд шведских крон (примерно $234, 5 млн) на закупку зенитных комплексов Tridon, разработанных шведским подразделением оборонного концерна BAE Systems Bofors, а Дания внесет около 500 млн датских крон (примерно $55,8 млн)», - заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

«Это означает, что Украина сможет развернуть батальон ПВО, если захочет», - сказал он на совместной пресс-конференции в Гётеборге со своим датским коллегой Труэлсом Лундом Поульсеном.

По словам шведского министра, «эта закупка не только поддерживает Украину, но и укрепляет производственные мощности в Швеции».