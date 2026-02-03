USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Путин и принц на связи

17:33 650

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели телефонные переговоры. Об этом проинформировали в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор президента... с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом», — говорится в сообщении.

Было условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Отмечается, что стороны обсудили работу в формате ОПЕК+.

«Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, актуальная международная и региональная проблематика», — сообщили в Кремле.

Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 279
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 1828
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 651
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 1480
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 1980
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 3288
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 3064
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4673
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 2950
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 2703
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1899

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 279
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 1828
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 651
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 1480
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 1980
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 3288
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 3064
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4673
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 2950
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 2703
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться