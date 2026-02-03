Путин и принц на связи

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели телефонные переговоры. Об этом проинформировали в Кремле.
«Состоялся телефонный разговор президента... с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом», — говорится в сообщении.
Было условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Отмечается, что стороны обсудили работу в формате ОПЕК+.
«Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, актуальная международная и региональная проблематика», — сообщили в Кремле.