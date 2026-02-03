В Абу-Даби поедет начальник ГРУ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил проведение второго раунда переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля. Возглавит делегацию РФ начальник ГРУ Игорь Костюков.
В прошлый раз в делегацию России вошли, в частности, начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы) и посланник российского президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Также Москву представляли первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин и переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны РФ.