Зеленский: Россия делает ставку на войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, нарушая обещания не обстреливать энергетику и критическую инфраструктуру Украины, делает ставку на продолжение войны. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщают украинские СМИ.

«Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетике и критической инфраструктуре на время встречи наших переговорных команд. Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов в течение недели. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе не полные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия дождалась более холодных дней, когда на значительной части территории Украины температуры минус 20 градусов.

«Сегодня был рекордный российский удар по применению баллистики. (...) Мы считаем, что этот удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона. Должны быть последствия», - добавил президент Украины.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 3 февраля РФ совершила комбинированный удар по Украине с применением 71 ракеты различных типов воздушного, наземного базирования и 450 ударных БПЛА.