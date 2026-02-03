USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Зеленский: Россия делает ставку на войну

18:01 283

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, нарушая обещания не обстреливать энергетику и критическую инфраструктуру Украины, делает ставку на продолжение войны. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщают украинские СМИ.

«Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетике и критической инфраструктуре на время встречи наших переговорных команд. Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов в течение недели. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе не полные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия дождалась более холодных дней, когда на значительной части территории Украины температуры минус 20 градусов.

«Сегодня был рекордный российский удар по применению баллистики. (...) Мы считаем, что этот удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона. Должны быть последствия», - добавил президент Украины. 

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 3 февраля РФ совершила комбинированный удар по Украине с применением 71 ракеты различных типов воздушного, наземного базирования и 450 ударных БПЛА.

Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 284
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 1829
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 654
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 1487
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 1984
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 3291
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 3067
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4675
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 2953
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 2705
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1899

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 284
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 1829
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 654
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 1487
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 1984
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 3291
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 3067
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4675
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 2953
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 2705
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться