Миллионы пользователей, сотни решений

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) провело пресс-конференцию, посвященную итогам 2025 года. В ходе мероприятия общественности были представлены результаты деятельности Агентства за прошедший год.

На пресс-конференции с докладом выступил председатель правления İRİA Фарид Османов, подробно рассказав об итогах года. Он отметил, что одним из ключевых событий в сфере цифровизации в 2025 году стало утверждение указом президента Азербайджанской Республики «Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике», и деятельность Агентства в сфере цифрового развития основывается именно на этом концептуальном подходе: «В центре Концепции находится понятие «Цифровой Азербайджан», формирующее цифровое развитие по трем ключевым направлениям: цифровое правительство, цифровое общество и цифровой бизнес. Основу данной инфраструктуры составляет Информационная система электронного правительства (EHİS)».

В ходе пресс-конференции было отмечено, что в 2025 году проведен комплекс мероприятий по оценке уровня цифровизации государственных органов, а также осуществлен анализ информационных ресурсов и информационных систем. По итогам этой работы Агентством поэтапно сформирована архитектура цифрового развития, а совместно с 25 государственными органами разработаны 17 Дорожных карт по цифровизации. Кроме того, была представлена информация о проделанной работе в сфере совершенствования законодательства.

Отмечено, что в 2025 году продолжилась работа по расширению охвата цифровых услуг, предоставляемых через платформу «mygov». За год количество пользователей платформы увеличилось в 2,3 раза по сравнению с предыдущим периодом и превысило 2 млн. Число использований цифровых документов выросло более чем вдвое и достигло 2,6 млн, а количество обращений к цифровым услугам увеличилось в 17 раз, составив 366 тысяч. Также было отмечено расширение функциональных возможностей и интеграционной среды «mygov ID»: к платформе интегрировано более 100 государственных и частных информационных систем. В отчетном году к «mygov ID» присоединилось около 800 тысяч новых пользователей, в результате чего общее число пользователей превысило 5 млн.

В ходе выступления были представлены результаты, достигнутые в сфере развития инновационной экосистемы страны. В частности, за прошедший год было создано более 300 действующих продуктов (MVP), а в целях поддержки предпринимательства организовано около 40 инкубационных и акселерационных программ. В рамках расширения инновационной инфраструктуры начали работу Инновационные центры при Нахчыванском государственном университете и Гянджинском аграрном университете, а также Лаборатория исследований и разработок при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (ADNSU). В 2025 году регистрационные свидетельства в Технопарке получили 47 компаний, в том числе 43 местные и 4 иностранные. В период с 2023 года по конец 2025-го в Технопарке в общей сложности было зарегистрировано 165 компаний, из которых 155 - местные и 10 - иностранные.