Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Миллионеров среди корейцев поубавилось

Южная Корея стала одной из стран, испытывающих крупнейший в мире отток состоятельных людей, отчасти из-за жесткой системы налога на наследство. Недавний анализ британской консалтинговой компании Henley & Partners, опубликованный во вторник, показал, что чистый отток корейских миллионеров в прошлом году оценивается в 2 400 человек, что вдвое больше, чем 1 200, зафиксированных в 2024 году. Эта цифра стала четвертой по величине в мире после Великобритании, Китая и Индии, пишет South China Morning Post.

«Возможно, основной причиной ускорения миграции капитала стала высокая ставка налога на наследство в Корее, достигающая 60 процентов», - заявил представитель Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI).

В связи с приостановкой Национальным собранием обсуждения законопроекта о снижении самой высокой в мире ставки налога на наследство бизнес-ассоциация прогнозирует, что к 2072 году доходы Кореи от налога на наследство могут достичь 35,8 триллиона вон (25 миллиардов долларов) по сравнению с 9,6 триллиона вон в 2024 году.

Этот прогноз обусловлен устойчивым ростом числа лиц, подлежащих обложению налогом на наследство, вызванным неоднократными задержками с внесением изменений в законодательство и увеличением числа людей, умирающих в пожилом возрасте.

KCCI призвала правительство разрешить наследникам крупных компаний уплачивать налог на наследство в рассрочку в течение 20 лет. Эта рассрочка в настоящее время доступна только наследникам малых и средних предприятий. Те, кто наследует активы от физических лиц или владельцев конгломератов, должны произвести полную оплату в течение 10 лет.

