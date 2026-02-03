USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Прорыв в американской медицине

18:18 1557

Ученые из Вистаровского института Филадельфии протестировали однокомпонентную вакцину от ВИЧ, которая вызывает образование нейтрализующих вирус антител после однократной инъекции, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Это позволит сделать вакцинацию от ВИЧ более доступной по всему миру. «Обычно протоколы вакцинации против ВИЧ требуют семи, восьми или даже десяти инъекций, чтобы начать наблюдать нейтрализацию. В случае с нашим иммуногеном WIN332 мы сделали всего одну инъекцию и уже увидели некоторую нейтрализацию», — отмечается в пресс-релизе Вистаровского института.

Одна инъекция WIN332 вызвала низкую, но различимую нейтрализацию ВИЧ за кратчайший за всю историю исследований срок — три недели. После введения второй инъекции с родственным иммуногеном уровень нейтрализации вируса значительно повысился.

По словам авторов исследования, «это открытие потенциально расширяет набор инструментов, доступных для разработки вакцин против ВИЧ, обеспечивающих более широкую защиту от различных штаммов ВИЧ, циркулирующих во всем мире».

По данным ВОЗ за 2024 год, 40,8 млн человек по всему миру были инфицированы ВИЧ. Из них 1,4 млн человек — дети до 14 лет.

Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа
Никакого суверенитета! А смотрящий от Трампа наш комментарий
19:23 952
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут»
Маск нажимает кнопку - и российские дроны «слепнут» наш комментарий
18:45 1977
Эпштейн следил за российскими миллионерами
Эпштейн следил за российскими миллионерами обновлено 19:22
19:22 2197
ВСУ восстановили положение в Купянске
ВСУ восстановили положение в Купянске DeepState
19:10 889
Транзит через Азербайджан: российское зерно уже в Армении
Транзит через Азербайджан: российское зерно уже в Армении
19:05 520
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 2587
Зеленский: Россия делает ставку на войну
Зеленский: Россия делает ставку на войну
18:01 1018
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2233
Путин и принц на связи
Путин и принц на связи
17:33 1420
Новая помощь Азербайджана Украине
Новая помощь Азербайджана Украине фото
16:55 2453
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 2742

