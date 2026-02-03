Прорыв в американской медицине

Ученые из Вистаровского института Филадельфии протестировали однокомпонентную вакцину от ВИЧ, которая вызывает образование нейтрализующих вирус антител после однократной инъекции, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Это позволит сделать вакцинацию от ВИЧ более доступной по всему миру. «Обычно протоколы вакцинации против ВИЧ требуют семи, восьми или даже десяти инъекций, чтобы начать наблюдать нейтрализацию. В случае с нашим иммуногеном WIN332 мы сделали всего одну инъекцию и уже увидели некоторую нейтрализацию», — отмечается в пресс-релизе Вистаровского института.

Одна инъекция WIN332 вызвала низкую, но различимую нейтрализацию ВИЧ за кратчайший за всю историю исследований срок — три недели. После введения второй инъекции с родственным иммуногеном уровень нейтрализации вируса значительно повысился.

По словам авторов исследования, «это открытие потенциально расширяет набор инструментов, доступных для разработки вакцин против ВИЧ, обеспечивающих более широкую защиту от различных штаммов ВИЧ, циркулирующих во всем мире».

По данным ВОЗ за 2024 год, 40,8 млн человек по всему миру были инфицированы ВИЧ. Из них 1,4 млн человек — дети до 14 лет.