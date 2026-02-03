USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Nar и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту GəncVİZYON

3 февраля 2026, 18:25 314

Выгодный мобильный оператор Nar выступит основным партнером идеатона GəncVİZYON, приуроченного ко Дню молодежи и организованного Фондом молодежи Азербайджана.

Проект направлен на развитие интеллектуального потенциала молодежи и формирование ориентированных на будущее идей, объединяя молодых людей со всей страны и создавая условия для демонстрации их знаний и навыков. GəncVİZYON представляет собой открытую и креативную платформу для концептуальной проработки и презентации идей молодежи.

В рамках проекта участники, объединившись в команды, будут работать над идеями по таким направлениям, как будущее образования и навыков, занятость молодежи и предпринимательство, цифровое будущее и искусственный интеллект, социальные инициативы и волонтерство, а также зеленое и устойчивое будущее. При поддержке менторов команды доработают свои идеи и представят их жюри. Этап формирования идей идеатона, в котором примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, состоится 4 февраля в Бакинском конгресс-центре, а финальный этап пройдет 6 февраля. Мероприятие предоставит участникам возможность развить навыки командной работы, напрямую взаимодействовать с профессиональными менторами, перенимать их опыт и представить свое видение в креативной среде.

Участие Nar в проекте в качестве основного партнера является важной частью стратегии корпоративной социальной ответственности компании. Посредством подобных инициатив мобильный оператор поддерживает активное участие молодежи в социальном и экономическом развитии страны, внося вклад в формирование инклюзивной и устойчивой социальной среды.

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 174
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1163
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5468
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 402
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 850
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1023
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 862
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 673
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 1810
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3367
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2766

