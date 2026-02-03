Туск ищет «польский след» в деле Эпштейна

USD 1.7000
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил во вторник о создании аналитической группы, которая будет заниматься расследованием польских аспектов скандала в США, связанного с обнародованием новой информации о деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Заявление главы польского правительства приводит Polsat News.

Туск рассказал, что вместе с министром юстиции, генеральным прокурором и министром-координатором по вопросам специальных служб решил создать аналитическую группу и, «возможно, также начать расследование, если анализ подтвердит наши опасения относительно скандала, связанного с педофилией в Соединенных Штатах».

По его словам, первой причиной принятия этих мер является необходимость разъяснения польских аспектов в «дьявольском кругу господина Эпштейна».

«Мы сделаем все, чтобы те, кто несет за это ответственность и, возможно, пострадал, не только увидели активность польского государства, но и получили компенсацию, если это будет необходимо, и, прежде всего, чтобы эффективно преследовать тех, кто совершает такие ужасные преступления», – сказал он.

По его словам, «если возникнет такая необходимость, мы также обратимся к американской стороне с просьбой предоставить доступ к тем документам или файлам, которые не были обнародованы, но могут касаться возможных польских потерпевших или других польских следов».

Второй причиной создания специальной группы является необходимость выяснить деятельность российских спецслужб.

«Все больше следов, все больше информации, все больше комментариев в прессе и мировых СМИ касаются подозрения, что это беспрецедентное дело было совместно организовано российскими спецслужбами», – сказал Туск.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это миллионы документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. 

