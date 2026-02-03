Первая мусульманка в должности пресс-секретаря ЦАХАЛ

Майор Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элла Вауийя, известная как капитан Элла, займет должность главы пресс-службы ЦАХАЛ на арабском языке, сообщают израильские СМИ.

Вауийя будет повышена в звании до подполковника и сменит в должности полковника Авихая Эдраи, занимавшего ее с 2005 года.

СМИ отмечают, что 36-летняя Вауийя, мусульманка, поступила на службу в ЦАХАЛ волонтером в 2013 году. В 2015 году завершила офицерские курсы, получив знак отличия президента. Была направлена в пресс-службу ЦАХАЛ, где занимала ряд должностей.