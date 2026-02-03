Азербайджан и США обсудили культурные связи

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с временным поверенным в делах посольства США в АР Эми Карлон. Об этом сообщили в министерстве.

А.Керимли заявил о наличии широких перспектив для развития связей между Азербайджаном и США в сфере культуры.

Министр также подчеркнул, что азербайджанское государство уделяет особое внимание развитию культуры и креативной индустрии.

На встрече также обсуждался VII Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Азербайджане в этом году.