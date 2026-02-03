Российский «крот» в Минобороны Польши?

Министерство обороны Польши сообщило о задержании своего сотрудника по подозрению в работе на разведку иностранного государства. Как следует из заявления, задержание произошло 3 февраля в штаб-квартире ведомства в Варшаве. Дело расследует военная контрразведка.

В сообщении минобороны не названы ни имя подозреваемого, ни страна, в пользу которой он, предположительно, шпионил.

Onet со ссылкой на собственные источники пишет, что задержанному 60 лет, он работает в Минобороны Польши с 1990-х годов. По данным издания, его подозревают в сотрудничестве с российской и белорусской разведками. Уточняется, что предполагаемый шпион работает в Департаменте стратегии и планирования. В рамках дела прошли обыски на рабочем месте и дома у подозреваемого.

«Нам известно, что этот человек имел прямые контакты и встречался с лицами, идентифицированными как представители восточных разведывательных служб», — сообщил источник Onet. «Службы безопасности следили за действиями этого человека в течение многих месяцев. Его действия были тщательно задокументированы и проанализированы. Поэтому собранные против него доказательства очень убедительны. Это один из самых больших успехов [служб безопасности]», — рассказал другой собеседник издания.