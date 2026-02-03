ВСУ восстановили положение в Купянске

На карте DeepState 3,77 квадратных километра территории города обозначены как «освобожденные», еще 0,21 квадратных километра территории выделены красным цветом, там до сих пор находятся россияне.

В то же время российская армия продвинулась возле Гришино и Удачного на покровском направлении в Донецкой области, указывают аналитики DeepState.

Кроме того, россияне имели продвижение в районе села Привольное, которое расположено возле трассы Бахмут-Славянск.

В конце января военный с позывным «Алекс» указал, что украинские защитники отрезали группировку российских войск к северу от Купянска и изолировали ее в пределах этого населенного пункта.

12 января бойцы бригады «Хартия» в Купянске установили контроль над зданием городского совета.