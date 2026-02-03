ВСУ восстановили положение в Купянске

Вооруженные силы Украины восстановили утраченное положение в Купянске Харьковской области, сообщают аналитики информационного ресурса DeepState.
На карте DeepState 3,77 квадратных километра территории города обозначены как «освобожденные», еще 0,21 квадратных километра территории выделены красным цветом, там до сих пор находятся россияне.
В то же время российская армия продвинулась возле Гришино и Удачного на покровском направлении в Донецкой области, указывают аналитики DeepState.
Кроме того, россияне имели продвижение в районе села Привольное, которое расположено возле трассы Бахмут-Славянск.
В конце января военный с позывным «Алекс» указал, что украинские защитники отрезали группировку российских войск к северу от Купянска и изолировали ее в пределах этого населенного пункта.
12 января бойцы бригады «Хартия» в Купянске установили контроль над зданием городского совета.