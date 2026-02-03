У Зеленского новый план

Текст документа не приводится, он имеет гриф «для служебного пользования». В соответствии с обновленной структурой правительство вместе со Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки и Национальным банком должны будут разработать план обороны Украины. После этого документ внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущая структура, которая действовала с 2020 года, признана утратившей силу. То же касается еще двух документов с грифом «для служебного пользования».

Зеленский в ноябре 2025 года говорил о необходимости обновить план обороны Украины и базовые документы по безопасности с учетом опыта боевых действий. Он поручил подготовить соответствующие предложения для кабмина Денису Шмыгалю, который тогда возглавлял Минобороны. С января Шмыгаль руководит Министерством энергетики, а на посту главы военного ведомства его сменил Михаил Федоров.

Зеленский говорил, что ожидает от Федорова закрытия дефицитов в финансировании обороны и улучшения финансового обеспечения военных на передовой.