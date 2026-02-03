У Зеленского новый план

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны страны, следует из указа на сайте главы государства.

Текст документа не приводится, он имеет гриф «для служебного пользования». В соответствии с обновленной структурой правительство вместе со Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки и Национальным банком должны будут разработать план обороны Украины. После этого документ внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущая структура, которая действовала с 2020 года, признана утратившей силу. То же касается еще двух документов с грифом «для служебного пользования».

Зеленский в ноябре 2025 года говорил о необходимости обновить план обороны Украины и базовые документы по безопасности с учетом опыта боевых действий. Он поручил подготовить соответствующие предложения для кабмина Денису Шмыгалю, который тогда возглавлял Минобороны. С января Шмыгаль руководит Министерством энергетики, а на посту главы военного ведомства его сменил Михаил Федоров.

Зеленский говорил, что ожидает от Федорова закрытия дефицитов в финансировании обороны и улучшения финансового обеспечения военных на передовой.

