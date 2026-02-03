Израиль готов самостоятельно атаковать Иран

Израиль подчеркивает, что любая договоренность между США и Ираном должна предусматривать полный отказ исламской республики от баллистических ракет. Об этом сообщает телеканал CNN.

В случае несогласия Тегерана Израиль готов действовать самостоятельно и привлечь силы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) для нанесения удара.

Отмечается, что в Израиле усиливаются прогнозы о том, что военное столкновение между США и Ираном становится все более вероятным, особенно на фоне начала переговоров.

Источник отметил, что возможны различные сценарии развития событий: от достижения соглашений до прямого конфликта без договоренностей, а также промежуточный вариант, при котором переговорный процесс начнется, но в итоге приведет к эскалации.

В то же время в системе безопасности считают, что президент США Дональд Трамп примет решение в ближайшие дни или недели. Несмотря на недавнее заявление американского лидера о продвижении крупных группировок сил к Ирану, в израильском оборонном ведомстве полагают, что американская армия уже сосредоточила значительные силы в регионе.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Delbert D. Black провел плановые совместные морские учения с корветом израильских ВМС класса Sa’ar 5 INS Eilat в Красном море. Прибытие USS Delbert D. Black совпало с ростом региональной напряженности на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести возможный удар по Ирану и ответных заявлений Тегерана о возможных ударах по Израилю и американским объектам в регионе.