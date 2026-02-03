USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

В Турции расследуют похищения детей

Эхо дела Эпштейна
20:05 928

Прокуратура Анкары начала расследование в связи с утверждениями о похищении турецких девочек, которые фигурируют в новых файлах по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, а также другой информацией, касающейся Турции. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

По данным издания, разбирательство начато после публикации в конце января в соцсети X поста депутата парламента от оппозиционной İyi Parti Турана Чомеза, который, ссылаясь на файлы Эпштейна, утверждал о вывозе малолетних девочек из Турции на остров финансиста. 

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2827
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5865
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3361
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 571
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 595
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 686
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 749
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 423
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1677
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2476
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1298

