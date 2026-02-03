В Турции расследуют похищения детей

Прокуратура Анкары начала расследование в связи с утверждениями о похищении турецких девочек, которые фигурируют в новых файлах по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, а также другой информацией, касающейся Турции. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

По данным издания, разбирательство начато после публикации в конце января в соцсети X поста депутата парламента от оппозиционной İyi Parti Турана Чомеза, который, ссылаясь на файлы Эпштейна, утверждал о вывозе малолетних девочек из Турции на остров финансиста.