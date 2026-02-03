Бундесверу нужно больше солдат: реформа работает

За первые четыре недели с начала года бундесвер разослал более 40 000 анкет потенциальным военнослужащим. Об этом во вторник, 3 февраля, заявил министр обороны Борис Писториус во время посещения офицерской школы люфтваффе и полка внутренней безопасности в городе Рот (земля Бавария).

«Да, это работает, и мы уже получили обратно много (заполненных - ред.) анкет», - указал Писториус. По его словам, репрезентативных выводов пока сделать нельзя, «но процесс продвигается».

Глава оборонного ведомства Германии уверен, что до конца года удастся набрать 20 000 добровольцев для прохождения военной службы. «Я убежден, что нам это удастся. И последние цифры вселяют оптимизм. В 2025 году мы набрали более 25 000 новых солдат. Это на 23% больше, чем в предыдущем году, и это лучший результат набора за последние двенадцать лет, настоящий разворот в тенденции», - подчеркнул министр.

По словам Писториуса, реорганизация бундесвера идет полным ходом. «Одновременно мы наверстываем упущенное в области инфраструктуры. Казармы, жилье, учебные заведения, инфраструктура - это не второстепенные вопросы. Это основные предпосылки для создания боеспособных и выносливых войск», - процитировало его агентство dpa. В ближайшее время предстоит создать еще более 40 000 единиц жилья.

Немецкие военные рассматривают вопрос, можно ли вновь ввести в обращение ряд бывших и ныне неиспользуемых казарм.

Напомним, в Германии 1 января вступил в силу закон о реформе призыва в вооруженные силы страны. Документ предусматривает рассылку молодым гражданам ФРГ анкет о желании пройти службу в бундесвере. Их заполнение обязательно для мужчин и добровольно для женщин. Подходящих кандидатов приглашают на процедуру отбора.

С 1 июля 2027 года всех 18-летних юношей будут звать на обязательное медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.

При этом обязательная служба, которая была приостановлена в 2011 году, вновь может быть частично введена решением парламента Германии. Так называемую «воинскую обязанность по необходимости» планируют задействовать, если достичь необходимого числа добровольцев не удастся. Кандидатов на службу будут отбирать по жребию.

Реформу провели на фоне новых требований НАТО к численности личного состава, по которым Германия к 2035 году должна быть способна в случае кризиса или войны выставить около 460 тыс. военнослужащих. Министр обороны ФРГ планирует увеличить численность личного состава бундесвера с 183 тыс. до 260 тыс. и расширить резерв до 200 тыс.