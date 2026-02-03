USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

В Грузии облавы на «воров в законе»

20:28 868

В Грузии в ночь со 2 на 3 февраля задержали 45 человек по обвинению в причастности к «воровскому миру», сообщил директор тбилисского управления полиции Важа Сирадзе.

Еще 15 человек привлекут к уголовной ответственности в ближайшее время.

Правоохранительные органы Грузии сообщили, что обнаружили сведения о проведении «воровских разборок и споров» с участием «воров в законе», проживающих за границей. Среди них Сулхан Джапаридзе (Твалчерилидзе) по прозвищу Сухо и Петре Бакрадзе по прозвищу Паата Тбилисский. Они занимались разрешением финансовых споров между гражданами и принимали решения в пользу одной из сторон в соответствии с «криминальными традициями».

По словам Важи Сирадзе, в ходе расследования также установлено, что «вор в законе» Реваз Убилава по прозвищу Джварский с помощью членов своей семьи — матери и брата — дистанционно организовывал «разборки» и выносил «воровские решения». Полиция арестовала его мать и брата.

Задержанным предъявлены обвинения в «членстве в воровском мире», «поддержке деятельности воровского мира», «обращении к члену воровского мира» и пребывании в статусе «вор в законе». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2829
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5869
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3362
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 573
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 599
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 691
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 753
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 423
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1677
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2476
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1299

