В Грузии облавы на «воров в законе»

Еще 15 человек привлекут к уголовной ответственности в ближайшее время.

В Грузии в ночь со 2 на 3 февраля задержали 45 человек по обвинению в причастности к «воровскому миру», сообщил директор тбилисского управления полиции Важа Сирадзе.

Правоохранительные органы Грузии сообщили, что обнаружили сведения о проведении «воровских разборок и споров» с участием «воров в законе», проживающих за границей. Среди них Сулхан Джапаридзе (Твалчерилидзе) по прозвищу Сухо и Петре Бакрадзе по прозвищу Паата Тбилисский. Они занимались разрешением финансовых споров между гражданами и принимали решения в пользу одной из сторон в соответствии с «криминальными традициями».

По словам Важи Сирадзе, в ходе расследования также установлено, что «вор в законе» Реваз Убилава по прозвищу Джварский с помощью членов своей семьи — матери и брата — дистанционно организовывал «разборки» и выносил «воровские решения». Полиция арестовала его мать и брата.

Задержанным предъявлены обвинения в «членстве в воровском мире», «поддержке деятельности воровского мира», «обращении к члену воровского мира» и пребывании в статусе «вор в законе». Им грозит до 15 лет лишения свободы.