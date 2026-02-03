Евросоюз может ограничить импорт российских металлов

В 20-й пакет санкций Евросоюза могут войти новые запреты на импорт российских металлов.

Как сообщает Bloomberg, ограничения планируется распространить на иридий, родий, платину и медь, и в первую очередь они будут направлены против «Норникеля».

Источник издания «Коммерсантъ», знакомый с ситуацией в компании, отметил, что делать выводы пока преждевременно — все будет зависеть от конкретных формулировок санкций.

При этом аналитики не ожидают существенных последствий для «Норникеля», указывая, что компания уже перенаправила значительную часть экспорта на азиатские рынки.