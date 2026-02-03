USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Евросоюз может ограничить импорт российских металлов

20:30 341

В 20-й пакет санкций Евросоюза могут войти новые запреты на импорт российских металлов.

Как сообщает Bloomberg, ограничения планируется распространить на иридий, родий, платину и медь, и в первую очередь они будут направлены против «Норникеля».

Источник издания «Коммерсантъ», знакомый с ситуацией в компании, отметил, что делать выводы пока преждевременно — все будет зависеть от конкретных формулировок санкций.

При этом аналитики не ожидают существенных последствий для «Норникеля», указывая, что компания уже перенаправила значительную часть экспорта на азиатские рынки.

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2816
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5854
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3358
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 559
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 584
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 677
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 741
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 420
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1675
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2475
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1295

