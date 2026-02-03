Россия обвиняет Америку

США постоянно и на каждом историческом витке посягают на глав других суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Соединенные Штаты делают это по-разному.

«Другой разговор и главное, что, к сожалению, каждое поколение… оно как бы все это забывает, а я, например, помню, что они сделали с тем же самым Саддамом Хусейном. Это лучше или хуже? Они его повесили», — сказала дипломат.

Она напомнила, что еще задолго до операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро был свергнут лидер Ливии Муамар Каддафи. Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что за этим стояли США.

«Всегда они так делали», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что американцы так не делают, когда они знают, что им за это ответят.

3 января в МИД РФ заявили, что Москва решительно призывает Вашингтон освободить захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.