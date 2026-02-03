Уиткофф у Нетаньяху

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф, прибывший с визитом в Израиль, и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху начали встречу в Иерусалиме. Об этом сообщает The Times of Israel.

По сведениям источников издания, во встрече в офисе Нетаньяху также принимают участие руководители израильских служб безопасности.

Визит Уиткоффа в Израиль проходит на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что 6 февраля в Стамбуле ожидается встреча Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. По данным Axios, стороны, как предполагается, обсудят на переговорах «возможную ядерную сделку».