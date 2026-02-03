USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Уиткофф у Нетаньяху

20:49 424

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф, прибывший с визитом в Израиль, и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху начали встречу в Иерусалиме. Об этом сообщает The Times of Israel.

По сведениям источников издания, во встрече в офисе Нетаньяху также принимают участие руководители израильских служб безопасности.

Визит Уиткоффа в Израиль проходит на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что 6 февраля в Стамбуле ожидается встреча Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. По данным Axios, стороны, как предполагается, обсудят на переговорах «возможную ядерную сделку».

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2835
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5880
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3363
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 578
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 608
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 698
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 758
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 425
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1678
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2476
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1301

ЭТО ВАЖНО

Клинтона посадят
Клинтона посадят наша корреспонденция
20:00 2835
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции
Иран ставит условия США: не хочет переговоров в Турции обновлено 21:43
21:43 5880
Белуджи восстали. Кому это надо?
Белуджи восстали. Кому это надо? наш комментарий
17:51 3363
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник
Ситуация накаляется: американцы сбили иранский беспилотник новость дополнена
21:25 578
Нетаньяху пригласил Алиева
Нетаньяху пригласил Алиева видео
21:23 608
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
Азербайджан и Израиль подписали соглашение. На церемонии Нетаньяху
21:04 698
Иранские катера против американского танкера
Иранские катера против американского танкера
20:59 758
Уиткофф у Нетаньяху
Уиткофф у Нетаньяху
20:49 425
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном
Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном обновлено 20:21
20:21 1678
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?
Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека? манифест революционера
15:13 2476
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
Израиль готов самостоятельно атаковать Иран
19:43 1301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться